Предварительно, вспыхнул пожар возле нефтеперерабатывающего завода в саратове после атаки дронов
Киев • УНН
В российском саратове после атаки беспилотников возник пожар вблизи нефтеперерабатывающего завода. Местные власти подтвердили уничтожение нескольких БпЛА, обломки которых упали в промышленной зоне.
В российском саратове после атаки беспилотного летательного аппарата произошел пожар в районе местного нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По информации местных жителей, пожар вспыхнул неподалеку от завода, однако кадры с места событий не дают четкого ответа на вопрос о точном месте возгорания.
Некоторые жители утверждают, что горит факел завода, однако по видео видно, что пожар расположен правее этого объекта. Пока что нет официального подтверждения этой информации.
Губернатор саратовской области заявил, что ночью над городом было ликвидировано несколько БпЛА. Часть обломков беспилотников упала на территорию промышленной зоны заводского района. Ведется расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Пожар в рф на нефтеперерабатывающем заводе в рязани13 марта 2024, 04:41 • 34901 просмотр