российские и сирийские самолеты нанесли удары по городу Идлиб в Сирии

российские и сирийские военные самолеты совершили удары по контролируемому повстанцами городу Идлиб на севере Сирии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Одна из бомбовых атак попала в многолюдный жилой район в центре Идлиба, который является крупнейшим городом в повстанческом анклаве недалеко от турецкой границы.

Жители сообщили, что район, в котором проживает около четырех миллионов человек, большинство из которых живут во временных палатках и домах, сильно пострадал.

Эта атака произошла на второй день после начала рейдов, когда президент Сирии Башар аль-Асад пообещал разгромить повстанцев, ворвавшихся в город Алеппо.

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