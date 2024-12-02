российские и сирийские самолеты нанесли удары по городу Идлиб в Сирии
Киев • УНН
Авиаудары были направлены в жилой район в центре Идлиба, контролируемый повстанцами. Атака привела к значительным разрушениям в районе, где проживают около 4 миллионов человек.
российские и сирийские военные самолеты совершили удары по контролируемому повстанцами городу Идлиб на севере Сирии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Одна из бомбовых атак попала в многолюдный жилой район в центре Идлиба, который является крупнейшим городом в повстанческом анклаве недалеко от турецкой границы.
Жители сообщили, что район, в котором проживает около четырех миллионов человек, большинство из которых живут во временных палатках и домах, сильно пострадал.
Эта атака произошла на второй день после начала рейдов, когда президент Сирии Башар аль-Асад пообещал разгромить повстанцев, ворвавшихся в город Алеппо.
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