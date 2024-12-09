российские дроны атакуют сразу 5 регионов Украины: куда направляются
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ фиксируют движение вражеских беспилотников в пяти регионах Украины. За ночь ПВО сбила 18 из 37 дронов и две ракеты.
Воздушные силы ВСУ сообщают об обнаружении вражеских беспилотников на границе между Сумщиной и Полтавщиной, на территории Харьковской, Черкасской, Запорожской и Днепропетровской областей, передает УНН.
В ВС ВСУ обнародовали обновленную информацию о вражеских ударных БпЛА по состоянию на 8: 40. По данным Воздушных сил, фиксируеться движение:
- БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс-южный / юго-восточный;
- БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс-юго-восточный;
- БпЛА на юго-востоке Черкасской области, курс-северо-западный;
- БпЛА на севере Запорожской области, курс-Северный;
- БпЛА в центре Днепропетровщины, курс северный.
Дополнение
Силы противовоздушной обороны Украины сбили 18 из 37 ударных беспилотников и две ракеты Х-59/69, выпущенных российскими войсками в ночь на 9 декабря.Еще 18 БПЛА были локально потеряны.