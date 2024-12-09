российские дроны атакуют сразу 5 регионов Украины: куда направляются

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы ВСУ фиксируют движение вражеских беспилотников в пяти регионах Украины. За ночь ПВО сбила 18 из 37 дронов и две ракеты.

Воздушные силы ВСУ сообщают об обнаружении вражеских беспилотников  на границе между Сумщиной и Полтавщиной, на территории Харьковской, Черкасской, Запорожской и Днепропетровской областей, передает УНН

В ВС ВСУ обнародовали обновленную информацию о вражеских ударных БпЛА по состоянию на 8: 40. По данным Воздушных сил, фиксируеться движение:

  • БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс-южный / юго-восточный;
  • БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс-юго-восточный;
  • БпЛА на юго-востоке Черкасской области, курс-северо-западный;
  • БпЛА на севере Запорожской области, курс-Северный;
  • БпЛА в центре Днепропетровщины, курс северный.

Дополнение

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 18 из 37 ударных беспилотников и две ракеты Х-59/69, выпущенных российскими войсками в ночь на 9 декабря.Еще 18 БПЛА были локально потеряны. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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