российские частные компании получили разрешение на закупку тяжелого вооружения для защиты от БПЛА - СМИ

российские власти одобрили механизм, позволяющий частным компаниям закупать тяжелое вооружение для защиты промышленных объектов от атак беспилотников, сообщает издание RBC со ссылкой на источники, связанные с Министерством обороны, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, новая система позволит компаниям закупать зенитные артиллерийские установки, турели, радиолокационное оборудование, специализированные транспортные средства и системы радиоэлектронной борьбы.

"Чтобы оперативно обеспечить вновь созданные мобильные огневые группы всем необходимым, соответствующие решения недавно были приняты на государственном уровне", — сообщил один из источников изданию RBC.

Этот шаг подчеркивает растущую обеспокоенность российских властей и бизнес-элиты из-за увеличения частоты украинских атак беспилотников, нацеленных на нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и другую стратегическую инфраструктуру на территории европейской части россии.

Вопрос публично подняли в понедельник во время встречи президента владимира путина с александром шохиным, главой российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Крупные компании, безусловно, принимают меры — по крайней мере, все добросовестные крупные компании — для защиты как своих объектов, так и территорий, где они работают. Но некоторые вопросы все еще нужно решить", — сказал Шохин путину, согласно транскрипту кремля.

Он добавил, что среди них — механизмы поставки оружия, не только легкого 7,62 мм стрелкового оружия, но и более тяжелых систем вооружения. Также речь идет о различных системах радиоэлектронной борьбы, лазерных установках и других видах вооружений.

