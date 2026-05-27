рф начала оснащать «Шахеды» системами РЭБ для защиты от украинских дронов
Киев • УНН
россия устанавливает на Шахеды системы РЭБ для подавления украинских дронов-перехватчиков. Модернизированные беспилотники уже атакуют критическую инфраструктуру.
россия устанавливает системы радиоэлектронной борьбы на ударные беспилотники типа "Шахед", чтобы осложнить их перехват украинскими дронами. Об этом сообщает Business Insider, пишет УНН.
Детали
Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Выскуб подтвердил, что модернизированные российские беспилотники уже применяются во время атак на украинские города и критическую инфраструктуру.
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага27.05.26, 15:33 • 27813 просмотров
По его словам, новые системы позволяют дронам пытаться подавлять украинские беспилотники-перехватчики.
Эти модифицированные дроны летают в нашей стране и пытаются подавить наши дроны-перехватчики
В издании Business Insider отмечают, что технологическое противостояние между Украиной и рф в сфере беспилотников продолжает быстро обостряться, а обе стороны постоянно адаптируют свои системы к новым угрозам на поле боя.
РФ наращивает масштабы одновременных атак «шахедами» по Украине – заместитель командующего ПВО26.05.26, 18:44 • 3085 просмотров