РФ наращивает масштабы одновременных атак «шахедами» по Украине – заместитель командующего ПВО

Количество дронов типа Shahed, которые россия запускает одновременно во время атак по Украине, стремительно увеличивается, а сами атаки становятся все более сложными для отражения. Об этом заявил заместитель командующего войсками противовоздушной обороны Павел Елизаров, передает УНН.

По словам Елизарова, российские войска постоянно меняют тактику применения беспилотников и наращивают масштабы ударов.

"Количество "шахедов", которые рф запускает одновременно, стремительно растет", – отметил заместитель командующего войсками ПВО.

Он подчеркнул, что массовость атак создает дополнительную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.

По словам Елизарова, российские атаки дронами становятся все более сложными для отражения из-за одновременного применения большого количества беспилотников и комбинирования различных средств поражения.

