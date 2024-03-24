российские беспилотники "Шахед" движутся в направлении Винницкой области

Харьков восстанавливает водо- и теплоснабжение после российской атаки на энергосистему

В Харькове продолжаются работы по восстановлению водоснабжения, отопления и электроснабжения после российской атаки на энергосистему. Уже достигнут определенный прогресс в частичном восстановлении этих услуг.