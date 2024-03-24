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Вражеские войска обстреливают Сумскую область: 31 обстрел и 115 взрывов за сутки
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российские беспилотники "Шахед" движутся в направлении Винницкой области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о перемещении российских беспилотников "Шахед" из Кировоградской и Черкасской областей в направлении Винницкой области.
Харьков восстанавливает водо- и теплоснабжение после российской атаки на энергосистему
В Харькове продолжаются работы по восстановлению водоснабжения, отопления и электроснабжения после российской атаки на энергосистему. Уже достигнут определенный прогресс в частичном восстановлении этих услуг.
Воздушные Силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников в Черкасской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о потенциальной угрозе атаки беспилотников в Черкасской области.
Взрывы в оккупированном Севастополе, командующий ВС благодарит летчиков и моряков
В оккупированном рф Севастополе, Крым, произошли многочисленные взрывы. Командующий Воздушных Сил Украины поблагодарил летчиков и моряков за успешную боевую работу.
Вражеские войска обстреливают Сумскую область: 31 обстрел и 115 взрывов за сутки
рф 31 раз обстреляла приграничные районы и населенные пункты Сумской области Украины, зафиксировано 115 взрывов от артиллерии, минометов, беспилотников-камикадзе и авиаударов.
Военно-воздушные силы информируют о движении БпЛА в направлении города Кривой Рог
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили о возможной атаке беспилотного летательного аппарата в городе Кривой Рог.
Вражеские БпЛА направляются из акватории Черного моря в сторону Одесской области
Военно-воздушные Силы Украины информируют о "Шахедах", которые движутся с Черного моря в направлении юга Одесской области.
В оккупированном Севастополе прогремели многочисленные взрывы
В оккупированном рф Севастополе зафиксированы многочисленные взрывы и ракетные удары.
Группа ударных БпЛА с Херсонщины движется в северо-западном направлении
Военно-воздушные Силы Украины информируют о новой группе ударных беспилотников, которые движутся из Херсонской области в северо-западном направлении.
Зеленский: инцидент в москве - часть стратегии обвинений рф
По словам президента Зеленского, путин пытается возложить ответственность за вчерашние события в москве на Украину.