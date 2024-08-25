Российские атаки на Запорожскую область: 335 обстрелов, трое раненых
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области 335 раз за сутки. В результате атаки на Васильевский район три человека получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В течение суток оккупанты 335 раз били по 12 населенным пунктам Запорожской области. Три человека получили ранения в результате российской атаки по Васильевскому району Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
▪️Війська рф осуществили 4 авиационных удара по Лобковому, Пятихатках и Новоандреевке.
▪️185 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.
▪️ 4 обстрела РСЗО накрыли Степногорск, Новоандреевку, Роботино и Малиновку.
▪️ 142 артобстрела нанесены по территории Приморского, Степногорска, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки и Преображенки.
Поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
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