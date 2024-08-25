Російські атаки на Запорізьку область: 335 обстрілів, троє поранених
Київ • УНН
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області 335 разів за добу. Внаслідок атаки на Василівський район троє людей отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Впродовж доби окупанти 335 разів били по 12 населених пунктах Запорізької області. Троє людей отримали поранення внаслідок російської атаки по Василівському району Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров,передає УНН.
Деталі
▪️Війська рф здійснили 4 авіаційні удари по Лобковому, П'ятихатках та Новоандріївці.
▪️185 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.
▪️ 4 обстріли РСЗВ накрили Степногірськ, Новоандріївку, Роботине та Малинівку.
▪️ 142 артобстріли завдано по території Приморського, Степногірська, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Преображенки.
Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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