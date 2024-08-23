Ворожа авіація здійснила пуски КАБ на Сумщині та Запоріжжі

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Київ • УНН

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Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуски керованих авіабомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині та Запоріжжі. У цих областях оголошено повітряну тривогу.

Зафіксовані пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Сумщині та Запоріжжі. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Додамо

У Сумській і Запорізькій областях оголошена повітряна тривога.

Ворог атакує: загроза атаки ворожих ударних БпЛА на Київщині 23.08.24, 04:16 • 28346 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна

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