Ворожа авіація здійснила пуски КАБ на Сумщині та Запоріжжі
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуски керованих авіабомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині та Запоріжжі. У цих областях оголошено повітряну тривогу.
Зафіксовані пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Сумщині та Запоріжжі. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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У Сумській і Запорізькій областях оголошена повітряна тривога.
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