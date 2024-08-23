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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеская авиация осуществила пуски КАБ на Сумщине и Запорожье

Вражеская авиация осуществила пуски КАБ на Сумщине и Запорожье

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 02:20  •  8289 просмотра

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Воздушные Силы ВСУ сообщили о пусках управляемых авиабомб вражеской тактической авиацией на Сумщине и Запорожье. В этих областях объявлена воздушная тревога.

Зафиксированы пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Сумщине и Запорожье. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Добавим

В Сумской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога.

Ворог атакує: загроза атаки ворожих ударних БпЛА на Київщині 23 августа 2024, 01:16 • 12370 просмотров

Юлия Котвицкая

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