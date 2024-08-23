Вражеская авиация осуществила пуски КАБ на Сумщине и Запорожье
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщили о пусках управляемых авиабомб вражеской тактической авиацией на Сумщине и Запорожье. В этих областях объявлена воздушная тревога.
Зафиксированы пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Сумщине и Запорожье. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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В Сумской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога.
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