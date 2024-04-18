российская пропаганда распространяет фейковые новости о "ликвидации" украинских военных лидеров

рф тиражирует ложь о "ликвидации" высшего руководства ВСУ и руководителя ГУР во время ракетного удара по Харьковщине. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

По информации, россияне снова распространяют фейковые информации относительно Украины. На этот раз пропагандистский телеграм-канал тиражирует "новость" о результатах ракетного удара на Харьковщине, во время которого были "ликвидированы" Главнокомандующий ВСУ Сырский и глава Главного управления разведки Буданов.

Однако, согласно расследованию, это не первый раз, когда подобные фейки пишут росСМИ. В частности, с 2022 года регулярно появляются сообщения о "ликвидации" высших украинских командиров. На этот раз такое ложное сообщение также вписывается в кампанию по нагнетанию истерии относительно ситуации в Харькове.

Стоит отметить, что часть российских медиа даже успела признать эту информацию как "ошибку".

Однако этот случай еще раз подтверждает, что такие действия - это не ошибки, а целенаправленная кампания, направленная на деморализацию украинских военных и гражданского населения.

россияне снова распространяют фейки об "эвакуации" из Харькова