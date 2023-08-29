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русский нацист петровский хочет вернуться в рф

русский нацист петровский хочет вернуться в рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. российский нацист ян петровский (или, как он себя называет воислав торден), который сейчас находится в финской тюрьме сообщил сотрудникам консульства рф в Финляндии, что хочет «как можно быстрее вернуться в россию», сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МИДа рф.

Детали

28 августа консульские сотрудники посольства россии в Финляндии в сопровождении адвоката посетили в тюрьме г. Вантаа задержанного финской стороной российского нациста и боевика в.и.тордена (я.и.петровского).

Цитата

"Во время встречи в.и.торден сообщил, что жалоб на условия содержания и обстоятельства задержания не имеет, высказал пожелание о своем скорейшем возвращении в россию. Состоялось подробное обсуждение сложившейся ситуации и перспектив ее решения", - говорится в сообщении.

В МИДе рф добавили, что посольство рф поддерживает контакт с в.и.торденом и его адвокатом, принимает «все возможные меры для защиты законных интересов гражданина россии».

Дополнение

Полиция Финляндии 20 июля арестовала россиянина яна петровского, проживающего на территории страны на основании вида на жительство жены, под вымышленным именем воислав торден. Его подозревают в террористических преступлениях в Украине. Впоследствии должен был быть решен вопрос его экстрадиции, в соответствии с запросом, в Украину.

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