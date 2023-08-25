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Арешт російського нациста у Фінляндії: ведеться підготовка до екстрадиції в Україну

Київ • УНН

 • 700227 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Офісі генпрокурора підтвердили інформацію про затримання громадянина рф, який підозрюється в участі у терористичній організації. Як повідомили у пресслужбі Офісу, ведеться підготовка до екстрадиції росіянина в Україну, передає УНН.

Деталі

Громадянина росії, якого розшукує СБУ за підозрою в участі у терористичній організації, затримали компетентні органи Фінляндії на підставі запиту Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний у 2014 році спільно з учасниками терористичної організації «лнр» брав участь у бойових зіткненнях на території України у складі так званої «Диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич». У 2016 році йому було повідомлено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Цитата

"У рамках співпраці з Європолом Офіс Генпрокурора отримав інформацію про затримання цієї особи у м. Гельсінкі міграційною службою Фінляндської Республіки, а також відомості про можливість її депортації до рф. Аби не допустити повернення підозрюваного до російської федерації, що унеможливило б його видачу Україні, 15 серпня 2023 року прокурори направили до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту.

Як результат, підозрюваного було затримано. Наразі ініціатор розшуку здійснює підготовку матеріалів, необхідних для екстрадиції особи", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо

Поліція Фінляндії заарештувала росіянина, якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні. З відповідним запитом звернулась сама Україна.

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