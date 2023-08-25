Арест российского нациста в Финляндии: ведется подготовка к экстрадиции в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Офисе генпрокурора подтвердили информацию о задержании гражданина рф, который подозревается в участии в террористической организации. Как сообщили в пресс-службе Офиса, ведется подготовка к экстрадиции россиянина в Украину, передает УНН.
Детали
Гражданина россии, которого разыскивает СБУ по подозрению в участии в террористической организации, задержали компетентные органы Финляндии на основании запроса Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемый в 2014 году совместно с участниками террористической организации “лнр” участвовал в боевых столкновениях на территории Украины в составе так называемой “Диверсионно-штурмовой разведывательной группы “Русич”. В 2016 году ему было сообщено о подозрении по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).
Цитата
“В рамках сотрудничества с Европолом Офис Генпрокурора получил информацию о задержании этого лица в г. Хельсинки миграционной службой Финляндской Республики, а также сведения о возможности его депортации в рф. Чтобы не допустить возвращения подозреваемого в российскую федерацию, что сделало бы невозможным его выдачу Украине, 15 августа 2023 года прокуроры направили в соответствующие органы Финляндии запрос о задержании и временном аресте лица и предоставили финской стороне всю необходимую информацию для обеспечения ареста.
Как результат, подозреваемый был задержан. Сейчас инициатор розыска осуществляет подготовку материалов, необходимых для экстрадиции лица”, — сообщили в Офисе генпрокурора.
Напомним
Полиция Финляндии арестовала россиянина, которого подозревают в террористических преступлениях в Украине. С соответствующим запросом обратилась сама Украина.