У Фінляндії заарештували російського нациста, який воював проти України

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36 – річного росіянина підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Луганській та Донецькій областях України в період з червня 2014 року по серпень 2015 року. Кримінальне провадження проти нього було зареєстровано у квітні 2017 року. Зараз росіянин називає себе воїслав торден, хоча його справжнє ім’я ян ігорович петровський. Його підозрюють в участі в діяльності терористичної групи та іншому сприянні діяльності терористичної групи.

За повідомленнями ЗМІ, росіянин був лідером і командиром неонацистського угруповання "русич". Угруповання воювало проти українських сил у Луганську та Донецьку. Це угруповання має зв'язки з пвк «вагнера". Сам чоловік заперечує свої воєнні злочини.

«Я ніколи не скоював жодних військових злочинів, я захищав росіян і займався виключно військовою діяльністю», - цитує видання заяву петровського одному із росЗМІ.

У п'ятницю районний суд Східного Уусімаа розгляне справу про затримання чоловіка. Лише згодом буде вирішено, чи може він бути екстрадований відповідно до запиту України.

Додамо

росіянин також проживав у Норвегії, але був заарештований і депортований у 2016 році за зв'язки з екстремістами. Він працював татуювальником у тату-салоні в Осло. У вересні 2010 року норвезька поліція провела обшук у тату-салоні і знайшла нелегальну зброю, військове спорядження та підроблені документи.

Подальше розслідування показало, що зброя належала російському неонацисту. Тоді росіянина затримали приблизно на місяць, але відпустили, оскільки, за його власними словами, проти нього не було жодних доказів. Пізніше він повернувся до росії. Коли у 2014 році розпочалася війна на сході України, петровський приєднався до проросійських сепаратистів.

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