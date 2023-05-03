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КНДІСЕ досліджує російську пропаганду з 2014 року: чітко простежуються запозичення з нацизму

КНДІСЕ досліджує російську пропаганду з 2014 року: чітко простежуються запозичення з нацизму

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з 2014 року досліджують висловлювання російських пропагандистів. За цей час було проведено сотні лінгвістичних експертиз, які виявили спільні риси російської пропаганди з нацистською. Про це розповіли експерти КНДІСЕ, передає УНН з посиланням на Telegram-канал інституту

Цитата

«Будь-яка пропаганда ґрунтується на певних ідеологічних принципах і без них вона була б непотрібною. Свого часу фашистська та нацистська ідеологія просували свої наративи через пропаганду і в цьому їх досить ретельно наслідує сучасна росія. Всі пропагандистські засоби та методи впливу на масову аудиторію, які застосовувалися під час становлення нацистської Німеччини та здійснення нею загарбницької війни в Європі, сьогодні впроваджуються російськими пропагандистами», − наголошують експерти КНДІСЕ.

Деталі

Фахівці КНДІСЕ у напрямі лінгвістичних досліджень також зазначають, що аналіз поширюваних росіянами наративів засвідчує їх примітивність і поверхневе емоційне наповнення. Сприйняття такої пропагандистської інформації не потребує глибокого осмислення і, перш за все, збуджує емоції та ненависть до предметів висловлювань. За словами експертів, рашистські пропагандисти використовують мовні засоби з вираженою негативною семантикою, зокрема, дегуманізуючі метафори, що максимально демонізують українське патріотичне суспільство, а сучасна українська реальність зображується ворожою й агресивно налаштованою до росіян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: басков, кіркоров, скабєєва та інші: у КНДІСЕ розповіли, як визначити російських пропагандистів і посіпак 

У КНДІСЕ зазначають, що нацистська пропаганда також поширювала ідеї возвеличення та захисту арійської раси від знищення, піднесення своєї нації, применшення досягнень інших національних спільнот, позиціонування себе кращими і вищими порівняно з іншими, запровадження расової чистоти, а інших рас – як менш цінних та менш розвинених, у цьому ж контексті відбувалося створення фільтраційних таборів для незгодних та подібні речі. Те саме прослідковується і в сучасній росії, яка пропагує не лише ідею своєї вищості, а й знищення всіх незгодних. Поряд із цим, систематично використовується вживання зневажливих мовних конструкцій щодо заперечення існування української нації, зневаги до українського суспільства, поширення ідеї російського імперіалізму.

Як приклад, експерти навели висловлювання російського пропагандиста Петра Толстого в ефірі телепередачі “60 хвилин”: “…мы их уничтожим. Они умрут от злой болезни какой-нибудь, которая их поразит в следствии зависти к росии, это уже будет тогда, когда мы с вами будем в Киеве кофе пить”. Політик Олексій Журавльов в одному з інтерв’ю для німецького видання у відповідь на питання про поставки зброї в Україну відповів так: “Я хочу этому нацику сказать, а мне наплевать, мы придем и всех убьем”.

Нагадаємо

2 травня Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією росії.

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