КНИИСЭ исследует российскую пропаганду с 2014 года: четко прослеживаются заимствования из нацизма

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«Любая пропаганда основывается на определенных идеологических принципах и без них она была бы ненужной. В свое время фашистская и нацистская идеологии продвигали свои нарративы через пропаганду и в этом их достаточно тщательно подражает современная россия. Все пропагандистские средства и методы воздействия на массовую аудиторию, которые применялись во время становления нацистской Германии и осуществления ею захватнической войны в Европе, сегодня внедряются российскими пропагандистами», − отмечают эксперты КНИИСЭ.

Детали

Специалисты КНИИСЭ в направлении лингвистических исследований также отмечают, что анализ распространяемых россиянами нарративов показывает их примитивность и поверхностное эмоциональное наполнение. Восприятие такой пропагандистской информации не требует глубокого осмысления и, прежде всего, возбуждает эмоции и ненависть к предметам высказываний. По словам экспертов, рашистские пропагандисты используют языковые средства с выраженной негативной семантикой, в частности, дегуманизирующие метафоры, максимально демонизируют украинское патриотическое общество, а современная украинская реальность изображается враждебной и агрессивно настроенной к россиянам.

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В КНИИСЭ отмечают, что нацистская пропаганда также распространяла идеи возвеличивания и защиты арийской расы от уничтожения, возвышения своей нации, преуменьшения достижений других национальных сообществ, позиционирования себя лучшими и высшими по сравнению с другими, введения расовой чистоты, а других рас – как менее ценных и менее развитых, в этом же контексте происходило создание фильтрационных лагерей для несогласных и подобные вещи. То же самое прослеживается и в современной россии, которая пропагандирует не только идею своего превосходства, но и уничтожение всех несогласных. Наряду с этим, систематически используется употребление пренебрежительных языковых конструкций по отрицанию существования украинской нации, пренебрежения к украинскому обществу, распространение идеи российского империализма.

В качестве примера, эксперты привели высказывания российского пропагандиста Петра Толстого в эфире телепередачи “60 минут”: “…мы их уничтожим. Они умрут от злой болезни какой-нибудь, которая их поразит в следствии зависти к россии, это уже будет тогда, когда мы с вами будем в Киеве кофе пить”. Политик Алексей Журавлев в одном из интервью для немецкого издания в ответ на вопрос о поставках оружия в Украину ответил так: “Я хочу этому нацику сказать, а мне наплевать, мы придем и всех убьем”.

Напомним

2 мая Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией россии.