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В Финляндии арестовали российского нациста, который воевал против Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Полиция Финляндии арестовала россиянина, которого подозревают в террористических преступлениях в Украине. С соответствующим запросом обратилась сама Украина. Об этом сообщает IS, пишет УНН.

Детали

36 – летнего россиянина подозревают в совершении террористических преступлений в Луганской и Донецкой областях Украины в период с июня 2014 года по август 2015 года. Уголовное производство против него было зарегистрировано в апреле 2017 года. Сейчас россиянин называет себя воислав торден, хотя его настоящее имя ян игоревич петровский. Его подозревают в участии в деятельности террористической группы и другом содействии деятельности террористической группы.

По сообщениям СМИ, россиянин был лидером и командиром неонацистской группировки "русич". Группировка воевала против украинских сил в Луганске и Донецке. Эта группировка имеет связи с пвк «вагнера". Сам мужчина отрицает свои военные преступления.

«Я никогда не совершал никаких военных преступлений, я защищал россиян и занимался исключительно военной деятельностью», - цитирует издание заявление Петровского одному из росСМИ.

В пятницу районный суд Восточного Уусимаа рассмотрит дело о задержании мужчины. Только потом будет решено, может ли он быть экстрадирован в соответствии с запросом Украины.

Добавим

россиянин также проживал в Норвегии, но был арестован и депортирован в 2016 году за связи с экстремистами. Он работал татуировщиком в тату-салоне в Осло. В сентябре 2010 года норвежская полиция провела обыск в тату-салоне и нашла нелегальное оружие, военное снаряжение и поддельные документы.

Дальнейшее расследование показало, что оружие принадлежало русскому неонацисту. Тогда россиянина задержали примерно на месяц, но отпустили, поскольку, по его собственным словам, против него не было никаких доказательств. Позже он вернулся в Россию. Когда в 2014 году началась война на востоке Украины, Петровский присоединился к пророссийским сепаратистам.

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