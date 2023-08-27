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російський нацист, якого затримали в Фінляндії, мав посвідку на проживання на вигадане ім’я

російський нацист, якого затримали в Фінляндії, мав посвідку на проживання на вигадане ім’я

Київ • УНН

 • 1137176 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Російський нацист ян петровський, який воював на Донбасі з 2014 року, отримав посвідку на проживання у Фінляндії на підставі навчання дружини. В Україні його підозрюють у тому, що він воював на Донбасі в 2014 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Helsingin sanomat.

Деталі

Російський бойовик перебуває у санкційному списку ЄС під ім'ям Ян Петровський. На території  Фінляндії він проживав під вигаданим ім’ям Воїслав Торден. Про перебування петровського у Фінляндії стало відомо в п'ятницю, коли районний суд Ітя-Уусімаа розглядав запит поліції на продовження терміну його утримання під вартою в очікуванні українського запиту на екстрадицію.

За словами адвоката тордена Наталії Мальгіної, посвідка на проживання була надана на підставі права дружини навчатися протягом щонайменше року для всієї сім'ї. "Вона [Торден] хотіла, щоб її діти здобули скандинавську освіту. Водночас, він хотів бути ближче до росії", - розповідає Мальгіна. Сім'я Торденів переїхала з Санкт-Петербурга до Фінляндії 19 липня з трьома дітьми, переьнувши фінський кордон на автомобілі у Ваалімаа без жодних проблем. Перед тим, як його дружина розпочала навчання у Фінляндії.  

Наступного дня, 20 липня, поліція заарештувала Тордена в залі очікування аеропорту Гельсінкі за підозрою в порушенні імміграційного законодавства. Спочатку не було жодної згадки про його діяльність на Донбасі. Мальгіна каже, що вона дивується, чому Тордена утримували під вартою в Мянтсяля протягом п'яти тижнів, тоді як в подібних справах, як правило, розгляд справи завершується протягом декількох днів.

За словами адвоката, минулого року Торден відвідав Фінляндію за туристичною візою без жодних проблем. Адвокат намагається запобігти екстрадиції Тордена з Фінляндії до України. "Йому точно не дозволять увійти до зали українського суду живим. Його життя в небезпеці", - стверджує Мальгіна.

За словами адвоката, Торден брав участь у "політичній діяльності" в Україні в 2014 році, але заперечує, що здійснював терористичні акти або воював там.

Додамо

Нацистське угрупування  "Русич" прославилася тим, що 5 вересня 2014 року знищила колону українських військових біля селища Металіст у Луганській області. Наприкінці червня 2015 року війська "Русича" залишили територію України .

"Я пішов туди захищати росіян, і це велика честь для російського бійця", - сказав петровський в інтерв'ю рос ЗМІ. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Арешт російського нациста у Фінляндії: ведеться підготовка до екстрадиції в Україну

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