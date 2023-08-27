российский нацист, которого задержали в Финляндии, имел вид на жительство на вымышленное имя

Детали

Российский боевик находится в санкционном списке ЕС под именем Ян Петровский. На территории Финляндии он проживал под вымышленным именем’Воислав Торден. О пребывании Петровского в Финляндии стало известно в пятницу, когда районный суд Итя-Уусимаа рассматривал запрос полиции на продление срока его содержания под стражей в ожидании украинского запроса на экстрадицию.

По словам адвоката Тордена Натальи Мальгиной, вид на жительство был предоставлен на основании права жены учиться в течение как минимум года для всей семьи. "Она [Торден] хотела, чтобы ее дети получили скандинавское образование. В то же время, он хотел быть ближе к России", - рассказывает Мальгина. Семья Торденов переехала из Санкт-Петербурга в Финляндию 19 июля с тремя детьми, пересекая финскую границу на автомобиле в Ваалимаа без каких-либо проблем. Перед тем, как его жена начала обучение в Финляндии.

На следующий день, 20 июля, полиция арестовала Тордена в зале ожидания аэропорта Хельсинки по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства. Сначала не было никакого упоминания о его деятельности на Донбассе. Мальгина говорит, что она удивляется, почему Тордена удерживали под стражей в Мянтсяля в течение пяти недель, тогда как в подобных делах, как правило, рассмотрение дела завершается в течение нескольких дней.

По словам адвоката, в прошлом году Торден посетил Финляндию по туристической визе без каких-либо проблем. Адвокат пытается предотвратить экстрадицию Тордена из Финляндии в Украину. "Ему точно не позволят войти в зал украинского суда живым. Его жизнь в опасности", - утверждает Мальгина.

По словам адвоката, Торден участвовал в "политической деятельности" в Украине в 2014 году, но отрицает, что совершал террористические акты или воевал там.

Добавим

Нацистская группировка "Русич" прославилась тем, что 5 сентября 2014 года уничтожила колонну украинских военных возле поселка Металлист в Луганской области. В конце июня 2015 года войска "Русича" покинули территорию Украины.

"Я пошел туда защищать русских, и это большая честь для российского бойца", - сказал петровский в интервью рос СМИ.

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