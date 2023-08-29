російский нацист петровський хоче повернутися до рф
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. російський нацист ян петровський (або, як він себе називає воїслав торден), який нараз перебуває у фінській в'язниці повідомив співробітникам консульства рф у Фінляндії, що хоче «якнайшвидше повернутись до росії», повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал мзс рф.
Деталі
28 серпня консульські співробітники посольства росії у Фінляндії у супроводі адвоката відвідали у в'язниці м. Вантаа затриманого фінською стороною російського нациста і бойовика в.і.тордена (я.і.петровського).
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"Під час зустрічі в.і.торден повідомив, що скарг на умови утримання та обставини затримання не має, висловив побажання щодо свого якнайшвидшого повернення до росії. Відбулося докладне обговорення ситуації, що склалася, і перспектив її вирішення", - йдеться у повідомленні.
У мзс рф додали, що посольство рф підтримує контакт з в.і.торденом і його адвокатом, вживає «всіх можливих заходів для захисту законних інтересів громадянина росії».
Доповнення
Поліція Фінляндії 20 липня заарештувала росіянина яна петровського, що проживає на території країни на підставі посвідки на навчання дружини, під вигаданим ім’ям воїслав торден. Його підозрюють у терористичних злочинах в Україні. Згодом мало бути вирішене питання його екстрадиції, відповідно запиту, до України.
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