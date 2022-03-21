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Российские войска пытаются продвинуться к Одессе в обход Николаева - Минобороны Великобритании

Российские войска пытаются продвинуться к Одессе в обход Николаева - Минобороны Великобритании

Киев • УНН

 • 274511 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Российские войска пытаются в обход Николаева продвигаться в сторону Одессы. Об этом Министерство обороны Великобритании сообщило в Twitter, передает УНН.

Детали

Английские военные сообщают, что третья часть российских сил, наступающих из Крыма, все еще пытается обойти Николаев, однако, эти силы мало продвинулись за последнюю неделю.

Российские силы продолжают блокировать украинское побережье и наносить ракетные удары по объектам на территории Украины.

"Блокада украинского побережья, вероятно, усугубит гуманитарную ситуацию в Украине, препятствуя доставке жизненно важных грузов украинскому населению", – сообщают в Минобороны Великобритании.

У берегов области фиксируется активность кораблей РФ. Производятся обстрелы Одесского региона с моря и воздуха. 21 марта в 7 утра был произведен очередной обстрел побережья. В результате снарядами были повреждены несколько жилых домов в областном центре на берегу моря. В одном из них произошло возгорание. Жертв и раненых нет.

Украинские Национальные Новости

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