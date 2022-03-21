Російські війська намагаються просунутися до Одеси в обхід Миколаєва - Міноборони Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Російські війська намагаються в обхід Миколаєва просуватися в бік Одеси. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило уTwitter, передає УНН.
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Англійські військові повідомляють, що третя частина російських сил, що наступають з Криму, все ще намагається обійти Миколаїв, однак, ці сили мало просунулися за останній тиждень.
Російські сили продовжують блокувати українське узбережжя і завдавати ракетних ударів по об'єктах на території України.
"Блокада українського узбережжя, ймовірно, посилить гуманітарну ситуацію в Україні, перешкоджаючи доставці життєво важливих вантажів українському населенню", - повідомляють в Міноборони Великої Британії.
Біля берегів області фіксується активність кораблів РФ. Проводяться обстріли Одеського регіону з моря і повітря. 21 березня о 7 ранку був проведений черговий обстріл узбережжя. У результаті снарядами були пошкоджені кілька житлових будинків в обласному центрі на березі моря. В одному з них сталося загоряння. Жертв і поранених немає.