Одесу обстріляли з ворожої корабельної артилерії: є пошкодження будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У результаті ранкового обстрілу з корабельної артилерії РФ пошкоджено декілька будинків в Одесі. Жертв немає. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у відеозверненні, пише УНН.
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"У результаті ранкового ворожого обстрілу з корабельної артилерії постраждали декілька домоволодінь в Одесі. Жертв, слава Богу, немає", – сказав Братчук.
Доповнення
Фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації.