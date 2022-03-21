Одессу обстреляли из вражеской корабельной артиллерии: есть повреждения домов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В результате утреннего обстрела из корабельной артиллерии РФ повреждены несколько домов в Одессе. Жертв нет. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в видеообращении, пишет УНН.
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"В результате утреннего вражеского обстрела из корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе. Жертв, слава Богу, нет", - сказал Братчук.
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Фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации.