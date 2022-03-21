Одессу обстреляли из вражеской корабельной артиллерии: есть повреждения домов

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19:03 • 54745 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 108272 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 106883 просмотра

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15 марта, 13:08 • 102000 просмотра

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15 марта, 12:52 • 77835 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В результате утреннего обстрела из корабельной артиллерии РФ повреждены несколько домов в Одессе. Жертв нет. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в видеообращении, пишет УНН.

Цитата

"В результате утреннего вражеского обстрела из корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе. Жертв, слава Богу, нет", - сказал Братчук.

Дополнение

Фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации.

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