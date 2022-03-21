Одессу обстреляли из вражеской корабельной артиллерии: есть повреждения домов

КИЕВ. 21 марта. УНН. В результате утреннего обстрела из корабельной артиллерии РФ повреждены несколько домов в Одессе. Жертв нет. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в видеообращении, пишет УНН.