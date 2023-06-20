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российские оккупанты совершили 10 обстрелов Сумщины, зафиксировано 55 взрывов

Киев • УНН

 • 604792 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Ночью и утром россияне совершили 10 обстрелов приграничья Сумской области. Всего зафиксировано 55 взрывов. Оккупанты обстреливали Миропольскую, Белопольскую, Юнаковскую, Есманскую, Середино-Будскую, Зноб-Новгородскую и Новослободскую общины. Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram, пишет УНН.

российские оккупанты совершили 10 обстрелов Сумщины, зафиксировано 55 взрывов

Детали

В Новослободской громаде враг бил из артиллерии, зафиксировано 11 взрывов. Середино-Будская громада подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу, было зафиксировано 4 и 9 взрывов соответственно.

По Миропольской громаде россияне осуществили минометный обстрел (5 взрывов). В Белопольской громаде был зафиксирован вражеский артиллерийский обстрел (5 взрывов).

Также российские оккупанты били из артиллерии по Зноб-Новгородской громаде (10 взрывов). На территорию Эсманской громады враг сбросил 6 мин.

В Юнаковской громаде был зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва) и артобстрел (3 взрыва).

"Предварительно – без человеческих потерь и разрушений инфраструктуры", - добавили в Сумской ОГА.

Напомним

За прошедшие сутки, 19 июня, из-за российской агрессии ранены пять жителей Донецкой области.

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