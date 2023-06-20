По Херсону росіяни випустили 28 снарядів, область атакували 57 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські війська за 19 червня 57 разів обстріляли Херсонську область, відомо про 5 поранених людей, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 57 обстрілів, випустивши 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків БПЛА та "Градів". По місту Херсону ворог випустив 28 снарядів", - написав Прокудін у Telegram.
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З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адміністративні будівлі міста Херсона та села Бургунки; у будівлі АЗС та комунального підприємства Херсона.
"Через російську агресію п'ять людей дістали поранення", - повідомив голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, 20 червня вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. По Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет С-300. Протягом минулої доби ворог застосував 4 крилаті ракети “Калібр” та 4 іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”, усі 8 повітряних цілей було знищено. Окрім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.