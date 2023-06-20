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По Херсону россияне выпустили 28 снарядов, область атаковали 57 раз

Киев • УНН

 • 668939 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские войска за 19 июня 57 раз обстреляли Херсонскую область, известно о 5 раненых людях, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

По Херсону россияне выпустили 28 снарядов, область атаковали 57 раз

Цитата

"За прошедшие сутки противник совершил – 57 обстрелов, выпустив 275 снарядов из минометов, артиллерии, танков БПЛА и "Градов". По городу Херсону враг выпустил 28 снарядов", - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; административные здания города Херсона и села Бургунки; в здания АЗС и коммунального предприятия Херсона.

"Из-за российской агрессии пять человек получили ранения", - сообщил глава ОВА.

Дополнение 

По данным Генштаба, 20 июня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. По Запорожью и его окрестностям оккупантами было применено 7 ракет С-300. За прошедшие сутки враг применил 4 крылатые ракеты “Калибр” и 4 иранских ударных БПЛА “Shahed-136/131”, все 8 воздушных целей были уничтожены. Кроме того, враг нанес более 45 авиационных ударов, совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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