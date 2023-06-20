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російські окупанти здійснили 10 обстрілів Сумщини, зафіксовано 55 вибухів

Київ • УНН

 • 604792 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Вночі та вранці росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумської області. Загалом зафіксовано 55 вибухів. Окупанти обстрілювали Миропільську, Білопільську, Юнаківську, Есманську, Середино-Будську, Зноб-Новгородську та Новослобідську громади. Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram, пише УНН.

російські окупанти здійснили 10 обстрілів Сумщини, зафіксовано 55 вибухів

Деталі

У Новослобідській громаді ворог бив з артилерії, зафіксовано 11 вибухів. Середино-Будська громада зазнала артилерійського та мінометного обстрілу, було зафіксовано 4 та 9 вибухів відповідно.

По Миропільській громаді росіяни здійснили мінометний обстріл (5 вибухів). У Білопільській громаді був зафіксований ворожий артилерійський обстріл (5 вибухів).

Також російські окупанти били з артилерії по Зноб-Новгородській громаді (10 вибухів). На територію Есманської громади ворог скинув 6 мін.

У Юнаківській громаді був зафіксований мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріл (3 вибухи).

"Попередньо – без людських втрат та руйнувань інфраструктури", - додали в Сумській ОВА.

Нагадаємо

Минулої доби, 19 червня, через російську агресію поранено п'ятьох жителів Донецької області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: По Херсону росіяни випустили 28 снарядів, область атакували 57 разів

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