Донецька область: окупанти за добу поранили 5 мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Минулої доби, 19 червня, через російську агресію поранено п'ятьох жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
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"За 19 червня росіяни поранили ще п'ятьох жителів Донеччини: три у Часовому Яру, по одному у Залізному та Іванівському", - йдеться в повідомленні.
Деталі
З початку повномасштабного вторгнення російські загарбники вбили 1566 мирних жителів Донеччини, поранено - 3710. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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