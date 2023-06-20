Донецкая область: оккупанты за сутки ранили 5 мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. За прошедшие сутки, 19 июня, из-за российской агрессии ранены пять жителей Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.
Цитата
"За 19 июня россияне ранили еще пятерых жителей Донецкой области: три в Часовом Яру, по одному в Железном и Ивановском", - говорится в сообщении.
Детали
С начала полномасштабного вторжения российские захватчики убили 1566 мирных жителей Донецкой области, ранены - 3710. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Начальник Слав’янской МВА Вадим Лях сообщил, что во время отдыха на реке Северский Донец отец и сын на глазах своих родственников подорвались на мине. Старший мужчина погиб.