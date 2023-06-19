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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Трагедія під час сімейного відпочинку на Донеччині: батько та син підірвалися на міні

Київ • УНН

 • 1157404 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Під час відпочинку на річці Сіверський Донець батько та син на очах своїз родичів підірвалися на міні. Старший чоловік загинув. Подробиці трагедії повідомив голова начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, пише УНН.

Трагедія під час сімейного відпочинку на Донеччині: батько та син підірвалися на міні

Цитата

«Сімʼя - батько, мати, дорослий син із дружиною та їхня маленька дитина - поїхали відпочивати на Сіверський Донець. Чоловіки спробували підійти до річки і підірвалися на міні МОН-50. Це трапилося на очах у жінок та дитини.
50-річний батько загинув на місці. За життя молодого хлопця зараз борються лікарі», - розповів Вадим Лях.

Нагадаємо

У деокупованому селі на Харківщині чоловік підірвався на міні

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