У деокупованому селі на Харківщині чоловік підірвався на міні -ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У деокупованому селі Токарівка на Харківщині 52-річний чоловік наступив на ворожу протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка», яка була у високій траві. Він отримав травматичну ампутацію пальців правої ступні. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС у Харківській області.
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«18 червня 52-річний мешканець деокупованого с. Токарівка Дергачівської громади випадково наступив на ворожу протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка», яка знаходилась у високій траві.
Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальців правої ступні», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі.
Доповнення
В Ізюмському районі на Харківщині чоловік підняв на дорозі невідомий боєприпас, який вибухнув у нього в руках. Внаслідок чого, лишився пальців на руці.