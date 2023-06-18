В деоккупированном селе на Харьковщине мужчина подорвался на мине - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В деоккупированном селе Токаревка на Харьковщине 52-летний мужчина наступил на вражескую противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток», которая была в высокой траве. Он получил травматическую ампутацию пальцев правой ступни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
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«18 июня 52-летний житель деоккупированного с. Токаревка Дергачевской громады случайно наступил на вражескую противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток», которая находилась в высокой траве.
В результате взрыва мужчина получил травматическую ампутацию пальцев правой ступни», - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас пострадавший находится на лечении в медицинском учреждении.
Дополнение
В Изюмском районе Харьковской области мужчина поднял на дороге неизвестный боеприпас, который взорвался у него в руках. В результате чего, остался пальцев на руке.