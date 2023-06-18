В деоккупированном селе на Харьковщине мужчина подорвался на мине - ГСЧС

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«18 июня 52-летний житель деоккупированного с. Токаревка Дергачевской громады случайно наступил на вражескую противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток», которая находилась в высокой траве.

В результате взрыва мужчина получил травматическую ампутацию пальцев правой ступни», - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас пострадавший находится на лечении в медицинском учреждении.

Дополнение

В Изюмском районе Харьковской области мужчина поднял на дороге неизвестный боеприпас, который взорвался у него в руках. В результате чего, остался пальцев на руке.



