На Харківщині чоловік підняв невідомий боєприпас і лишився без пальців на руці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. В Ізюмському районі на Харківщині чоловік підняв на дорозі невідомий боєприпас, який вибухнув у нього в руках. Внаслідок чого, лишився пальців на руці. Наразі він перебуває в лікарні, повідомляє ДСНС, пише УНН.
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За інформацією ДСНС, у селі Олександрівка Куньєвської громади Ізюмського району Харківської області 33-річний чоловік знайшов на дорозі предмет, схожий на вибухонебезпечний, та взяв його в руки. Вибух стався моментально. Чоловік залишився без пальців на правій руці. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.
"Нехтування правилами мінної безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку за номером 101 або 102", - йдеться в повідомленні ДСНС в Telegram.
Доповнення
За даними Міноборони, в Україні потребує обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів площа у понад 174 тисячі квадратних кілометрів, з яких 14 тисяч - це морські акваторії.
Кабмін прийняв постанову, згідно з якою в Україні запроваджено єдиний підхід до виконання в Україні заходів протимінної діяльності міністерствами та іншими органами виконавчої влади. Розмінюванню підлягають потенційно забруднені території - ті, на яких велись або ведуться активні бойові дії, які перебувають в тимчасовій окупації та території, по яких були нанесені авіаційні та ракетні удари. На деокупованих територіях проводяться заходи нетехнічного та технічного обстеження потенційно небезпечних ділянок, а також їх маркування, зазначають у Міноборони.
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