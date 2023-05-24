На Харьковщине мужчина поднял неизвестный боеприпас и остался без пальцев на руке

Детали

По информации ГСЧС, в селе Александровка Куньевской громады Изюмского района Харьковской области 33-летний мужчина нашел на дороге предмет, похожий на взрывоопасный, и взял его в руки. Взрыв произошел моментально. Мужчина остался без пальцев на правой руке. Сейчас пострадавший находится в больнице.

"Пренебрежение правилами минной безопасности может привести к непоправимым последствиям. Не трогайте любые подозрительные и незнакомые предметы. В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о находке по номеру 101 или 102", - говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

Дополнение

По данным Минобороны, в Украине нуждается в обследовании на наличие взрывоопасных предметов площадь в более 174 тысячи квадратных километров, из которых 14 тысяч - это морские акватории.

Кабмин принял постановление, согласно которому в Украине введен единый подход к выполнению в Украине мероприятий противоминной деятельности министерствами и другими органами исполнительной власти. Разминированию подлежат потенциально загрязненные территории - те, на которых велись или ведутся активные боевые действия, которые находятся во временной оккупации и территории, по которым были нанесены авиационные и ракетные удары. На деоккупированных территориях проводятся мероприятия нетехнического и технического обследования потенциально опасных участков, а также их маркировки, отмечают в Минобороны.

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