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Британська розвідка оцінила терміни для очищення України від мін

Британська розвідка оцінила терміни для очищення України від мін

Київ • УНН

 • 607956 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Британське Міноборони у черговому звіті на основі розвідданих оцінило терміни для очищення України від мін у щонайменше 10 років, пише УНН.

Деталі

"В Україні щодня надходять повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов'язані з мінами. Найбільш постраждалими територіями є Херсонська та Харківська області: території, які раніше були окуповані росією. З приходом весни та збільшенням кількості людей, зайнятих у сільськогосподарській діяльності, зросте ризик інцидентів з мінами з цивільними", - вказали у МО Британії.

Як зазначається, з початку вторгнення було зареєстровано понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних з мінами, причому кожен восьмий був пов'язаний з дитиною.

"Імовірно, знадобиться щонайменше десять років, щоб очистити Україну від мін", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

У МВС України вказували, що замінована територія України на сьогодні дорівнює площі чотирьох Швейцарій. Для її очищення, за оцінками МВС, знадобиться близько 10 років.

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