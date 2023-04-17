Британская разведка оценила сроки для очистки Украины от мин

Детали

"В Украине ежедневно поступают сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанных с минами. Наиболее пострадавшими территориями являются Херсонская и Харьковская области: территории, которые ранее были оккупированы россией. С приходом весны и увеличением количества людей, занятых в сельскохозяйственной деятельности, возрастет риск инцидентов с минами с гражданскими", - указали в МО Британии.

Как отмечается, с начала вторжения было зарегистрировано более 750 жертв среди гражданского населения, связанных с минами, причем каждый восьмой был связан с ребенком.

"Вероятно, понадобится не менее десяти лет, чтобы очистить Украину от мин", - говорится в сообщении.

Дополнение

В МВД Украины указывали, что заминированная территория Украины на сегодня равна площади четырех Швейцарий. Для ее очистки, по оценкам МВД, понадобится около 10 лет.