Замінована територія України - як чотири Швейцарії, на розмінування піде 10 років - МВС

Цитата

“Територія забрудненої частини України на сьогодні – це чотири Швейцарії. Це дуже демонстративно говорить про реальну ситуацію, з якою ми працюємо на сьогодні. Ми багато разів казали, що питання розмінування буде тривати десятиріччя. Ми ставимо дуже амбітну мету, що ми всі ці території зможемо очистити протягом десяти років. Це здається багато, але насправді для таких видів робіт – це дуже замало”, – зазначила вона.

Деталі

За її словами, підрозділи ДСНС з гуманітарного розмінування обстежують близько 70 га протягом доби. Всього від початку широкомасштабного вторгнення рф піротехніки лише ДСНС залучалися 38 тисяч разів і знешкодили майже 30 тисяч вибухонебезпечних предметів, у тому числі 2 155 авіаційних бомб.

Також підрозділами вибухотехнічної служби Національної поліції України обстежена територія близько 15 тисяч га. Вилучено 150 тисяч вибухонебезпечних предметів. Ще 24 тисячі небезпечних предметів в межах роботи Національної поліції і Національної гвардії було знешкоджено.

“Майже всі підрозділи МВС залучені до знешкодження вибухонебезпечних предметів, і динаміка величезна. Якщо ми будемо рухатись такими темпами, то через пару тижнів ми зможемо задекларувати 500 тисяч вибухонебезпечних предметів, які ми знешкодимо”, – додала Акопян.

Доповнення

Як писав УНН, Європейський Союз додатково виділить 1 мільйон євро на проведення розмінування в Україні.