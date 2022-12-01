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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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ЄC виділить мільйон євро на розмінування в Україні

ЄC виділить мільйон євро на розмінування в Україні

Київ • УНН

 • 794627 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Європейський Союз додатково виділить 1 мільйон євро на проведення розмінування в Україні. Про це повідомив Верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель перед дводенним засіданням Ради міністрів ОБСЄ у польському місті Лодзь, пише УНН.

Цитата

"На цій зустрічі ми представимо пропозицію підтримки Україні та ОБСЄ. Я повідомлю про виділення додаткового 1 млн євро на проведення операцій з розмінування в Україні в межах ОБСЄ", – зазначив він.

Деталі

Під час зустрічі міністри оцінять, як зміцнити ОБСЄ, щоб встановити новий порядок безпеки в Європі. Крім цього, повідомив головний дипломат ЄС, планується підтримати пропозицію про спеціальний трибунал щодо воєнних злочинів російських військових в Україні.

At #OSCEMC2022 to discuss how to reinforce the OSCE to pave the way for a new security order in Europe, after Russia has completely broken the one we had
Russia’s aggression against Ukraine is a violation of international law & violation of OSCE principleshttps://t.co/g0iOvFOg0V pic.twitter.com/yanslwGdho

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 1, 2022

Нагадаємо

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у зверненні у середу, 30 листопада, заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд для розгляду злочинів рф.

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