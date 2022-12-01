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ЕС выделит миллион евро на разминирование в Украине

ЕС выделит миллион евро на разминирование в Украине

Киев • УНН

 • 794625 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Европейский Союз дополнительно выделит 1 миллион евро на проведение разминирования в Украине. Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед двухдневным заседанием Совета министров ОБСЕ в польском городе Лодзь, пишет УНН.

Цитата

"На этой встрече мы представим предложение поддержки Украине и ОБСЕ. Я сообщу о выделении дополнительного 1 млн евро на проведение операций по разминированию в Украине в рамках ОБСЕ", – отметил он.

Детали

В ходе встречи министры оценят, как укрепить ОБСЕ, чтобы установить новый порядок безопасности в Европе. Кроме этого, сообщил главный дипломат ЕС, планируется поддержать предложение о специальном трибунале по военным преступлениям российских военных в Украине.

При #OSCEMC2022 к обсуждению того, чтобы узнать, что OSCE к стыкуется для новой безопасности союза в Европе, после России будет сплошь разрушен один из них
Russia’s aggression against Ukraine is a violation of international law & violation of OSCE principleshttps://t.co/g0iOvFOg0V pic.twitter.com/yanslwGdho

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 1, 2022

Напомним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении в среду, 30 ноября, заявила, что ЕС предлагает создать специализированный суд для рассмотрения преступлений рф.

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