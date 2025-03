ЕС выделит миллион евро на разминирование в Украине

Цитата

"На этой встрече мы представим предложение поддержки Украине и ОБСЕ. Я сообщу о выделении дополнительного 1 млн евро на проведение операций по разминированию в Украине в рамках ОБСЕ", – отметил он.

В ходе встречи министры оценят, как укрепить ОБСЕ, чтобы установить новый порядок безопасности в Европе. Кроме этого, сообщил главный дипломат ЕС, планируется поддержать предложение о специальном трибунале по военным преступлениям российских военных в Украине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении в среду, 30 ноября, заявила, что ЕС предлагает создать специализированный суд для рассмотрения преступлений рф.