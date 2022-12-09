Заминированная территория Украины - как четыре Швейцарии, на разминирование уйдет 10 лет - МВД

Цитата

“Территория загрязненной части Украины на сегодняшний день – это четыре Швейцарии. Это очень демонстративно говорит о реальной ситуации, с которой мы работаем сегодня. Мы много раз говорили, что вопрос разминирования будет длиться десятилетие. Мы ставим очень амбициозную цель, что все эти территории мы сможем очистить в течение десяти лет. Это кажется много, но на самом деле для таких видов работ – это очень мало”, – отметила она.

Детали

По ее словам, подразделения ГСЧС по гуманитарному разминированию обследуют около 70 га в течение суток. Всего с начала широкомасштабного вторжения россии пиротехники только ГСЧС привлекались 38 тысяч раз и обезвредили почти 30 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 2 155 авиационных бомб.

Также подразделениями взрывотехнической службы Национальной полиции Украины обследована территория около 15 тысяч гектаров. Изъято 150 тысяч взрывоопасных предметов. Еще 24 тысячи опасных предметов в рамках работы Национальной полиции и Национальной гвардии были обезврежены.

“Почти все подразделения МВД вовлечены в обезвреживание взрывоопасных предметов, и динамика огромна. Если мы будем двигаться такими темпами, то через пару недель мы сможем задекларировать 500 тысяч взрывоопасных предметов, которые мы обезвредим”, – добавила Акопян.

Дополнение

Как писал УНН, Европейский Союз дополнительно выделит 1 миллион евро на проведение разминирования в Украине.