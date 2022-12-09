Заминированная территория Украины - как четыре Швейцарии, на разминирование уйдет 10 лет - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Заминированная территория Украины на сегодняшний день равна площади четырех Швейцарий. Для ее очищения понадобится около 10 лет. Об этом во время брифинга заявила заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян, передает корреспондент УНН.
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“Территория загрязненной части Украины на сегодняшний день – это четыре Швейцарии. Это очень демонстративно говорит о реальной ситуации, с которой мы работаем сегодня. Мы много раз говорили, что вопрос разминирования будет длиться десятилетие. Мы ставим очень амбициозную цель, что все эти территории мы сможем очистить в течение десяти лет. Это кажется много, но на самом деле для таких видов работ – это очень мало”, – отметила она.
Детали
По ее словам, подразделения ГСЧС по гуманитарному разминированию обследуют около 70 га в течение суток. Всего с начала широкомасштабного вторжения россии пиротехники только ГСЧС привлекались 38 тысяч раз и обезвредили почти 30 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 2 155 авиационных бомб.
Также подразделениями взрывотехнической службы Национальной полиции Украины обследована территория около 15 тысяч гектаров. Изъято 150 тысяч взрывоопасных предметов. Еще 24 тысячи опасных предметов в рамках работы Национальной полиции и Национальной гвардии были обезврежены.
“Почти все подразделения МВД вовлечены в обезвреживание взрывоопасных предметов, и динамика огромна. Если мы будем двигаться такими темпами, то через пару недель мы сможем задекларировать 500 тысяч взрывоопасных предметов, которые мы обезвредим”, – добавила Акопян.
Дополнение
Как писал УНН, Европейский Союз дополнительно выделит 1 миллион евро на проведение разминирования в Украине.