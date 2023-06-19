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Трагедия во время семейного отдыха в Донецкой области: отец и сын подорвались на мине

Киев • УНН

 • 1157404 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Во время отдыха на реке Северский Донец отец и сын на глазах своих родственников подорвались на мине. Старший мужчина погиб. Подробности трагедии сообщил председатель начальник Славянской ГВА Вадим Лях, пишет УНН.

Трагедия во время семейного отдыха в Донецкой области: отец и сын подорвались на мине

Цитата

«Семья - отец, мать, взрослый сын с женой и их маленький ребенок - поехали отдыхать на Северский Донец. Мужчины попытались подойти к реке и подорвались на мине МОН-50. Это случилось на глазах у женщин и ребенка.
50-летний отец погиб на месте. За жизнь молодого парня сейчас борются врачи», - рассказал Вадим Лях.

Напомним

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