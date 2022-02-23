Российская элита потеряла 32 млрд долларов из-за эскалации конфликта с Украиной – Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Состояние 23 самых богатых лиц в России снизилось на 32 миллиарда долларов с начала 2022 года. Эскалация российско-украинского конфликта может увеличить потери, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Сейчас миллиардеры имеют чистый капитал в размере 343 млрд долларов, по сравнению с 375 млрд в конце 2021-го.
Возглавляет список тех, кто потерял больше денег, 69-летний Геннадий Тимченко, один из 500 самых богатых людей мира по индексу Bloomberg Billionaires. С начала 2022 года его состояние уменьшилось на треть и сейчас составляет примерно 16 млрд долларов. По данным Bloomberg Billionaires Index, большую часть дохода он получил от доли российской газодобывающей компании “Новатэк”.
Состояние Леонида Михельсона, акционера “Новатэка” упали на 6,2 млрд долларов, состояние главы “Лукойла" Вагита Алекперова - на 3,5 млрд долларов.
Напомним
После того, как президент РФ Владимир Путин признал независимость так называемых "Л/ДНР", рынки упали еще больше, отмечают журналисты.
Германия остановила энергетический проект "Северный поток-2", а Великобритания ввела санкции против пяти банков страны и трех ее состоятельных людей — Тимченко, Бориса Ротенберга и его племянника Игоря.
Последние разбогатели благодаря компании по строительству магистралей “Стройгазмонтаж”.