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Російська еліта втратила 32 млрд доларів через ескалацію конфлікту з Україною – Bloomberg

Російська еліта втратила 32 млрд доларів через ескалацію конфлікту з Україною – Bloomberg

Київ • УНН

 • 119043 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Статки 23 найбагатших осіб в Росії знизились на 32 мільярди доларів з початку 2022 року. Ескалація російсько-українського конфлікту може збільшити втрати, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Наразі мільярдери мають чистий капітал у розмірі 343 млрд доларів, порівняно з 375 млрд наприкінці 2021-го.

Очолює список тих, хто втратив найбільше грошей, — 69-річний Геннадій Тимченко, один з 500 найбагатших людей світу за індексом Bloomberg Billionaires. З початку 2022 року його статки зменшилися на третину і наразі становлять приблизно 16 млрд доларів. За даними Bloomberg Billionaires Index, більшу частину прибутку він отримав від частки російської газовидобувної компанії “Новатек”.

Статки Леоніда Міхельсона, акціонера “Новатеку”, впали на 6,2 млрд доларів, статки голови “Лукойлу" Вагіта Алекперова - на 3,5 млрд  доларів.

Нагадаємо

Після того, як президент РФ Володимир Путін визнав незалежність так званих "Л/ДНР", ринки впали ще більше, зазначають журналісти.

Німеччина зупинила енергетичний проєкт Північний потік-2, а Велика Британія ввела санкції проти п’яти банків країни та трьох її заможних осіб — Тимченка, Бориса Ротенберга та його племінника Ігоря.

Останні розбагатіли завдяки компанії з будівництва магістралей “Стройгазмонтаж”.

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