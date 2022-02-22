"Мають стратегічне значення для Кремля": Велика Британія запроваджує санкції проти п'яти російських банків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Велика Британія запроваджує санкції проти п'яти російських банків та трьох юридичних осіб. Про це заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, виступаючи перед Палатою громад щодо ситуації в Україні, передає кореспондент УНН.
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“Велика Британія та наші союзники почнуть вводити санкції проти Росії, які ми вже підготували, використовуючи нові та безпрецедентні повноваження, надані цією палатою для запровадження санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб, які мають стратегічне значення для Кремля. Сьогодні Велика Британія запроваджує санкції щодо п’яти російських банків: "Банк Россия", "ИС Банк", "Генеральный Банк" (General Bank), "Промсвязьбанк" и "Черноморский банк", а також трьох фізичних осіб — Геннадія Тимченка, Бориса Роттенберга та Ігоря Роттенберга”, — сказав прем’єр Великої Британії.
Деталі
Так, будь-які активи, якими ці особи володіють у Великій Британії, будуть заморожені, фізичним особам буде також заборонено в’їжджати до країни.
За словами Джонсона, це перший крок.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.