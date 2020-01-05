Русский, которому запретили въезд, пытался попасть в Украину с помощью "двух красивых купюр"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Гражданин России, которому было отказано во въезде в Украину из-за не подтверждения цели пребывания, попытался "договориться" с пограничником Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" и предложил "две красивые купюры" за пересмотр решения относительно его пропуска, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Как сообщили пограничники, событие имело место 4 января.
Сейчас россиянина, красивые купюры и сообщение о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК, передано Нацполиции, сообщили в пресс-службе.
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Еще одного иностранца, который хотел за взятку попасть в нашу страну разоблачили пограничники в этом же пункте пропуска. Турок, который также не смог подтвердить цели своего визита пообещал после принятия "позитивного" решения предоставить пограничнику неправомерные средства в сумме 170 долларов, сообщили в ГПСУ.
По данным пограничников, в обоих случаях предложения были сразу же отклонены охранниками границы. Двое взяткодателей из России и Турции получили трехлетний запрет въезда в Украину.