Dr. Alban, який виступав у Криму, потрапив у Київ після втручання Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У новорічному шоу “Вечірній квартал” виступив шведський співак Dr. Alban, який виступав у Криму після анексії. Відео виступу Dr. Alban опубліковане в Facebook “Кварталу 95”. Про зняття заборони в’їзду до України пише УНН із посиланням на Instagram-акаунт співака.
“Мені було заборонено в’їзд в Україну через моє попереднє шоу на спірному острові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Дуже хороша прогулянка в Києві з президентом у натовпі”, — написав співак у Instagram.
Dr. Alban виступав у Криму після російської анексії півострову.
Іноземні артисти і інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті України пункти пропуску. Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або прямо підтримують російську анексію Криму, заборонено виступати на материковій частині України.
Нагадаємо, напередодні в СБУ підтвердили, що зняли заборону на в’їзд актору зі “Сватів”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російський актор, якому заборонений в’їзд в Україну, перетнув кордон через поле