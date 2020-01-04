В СБУ підтвердили, що зняли заборону на в'їзд актору зі "Сватів"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Служба безпеки України ще в червні 2019 року зняла заборону на в'їзд в Україну акторові з серіалу "Свати" Федору Добронравову. Таку інформацію УНН підтвердили у пресслужбі СБУ.
"На підставі рішення суду так, дійсно, йому знято заборону на в'їзд", - повідомили у пресслужбі.
У Службі безпеки зауважили, що рішення суду було прийнято ще в березні 2019 року, а заборона була знята в червні.
22 листопада 2017 року СБУ заборонила Федору Добронравову в’їзд в Україну терміном на три роки. Міністерство культури України внесло актора до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
27 березня Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову СБУ про заборону в’їзду в Україну громадянину РФ Федору Добронравову, а також скасував наказ Держкіно щодо заборони серіалу "Свати".
16 травня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд відмовився скасувати рішення Окружного адмінсуду про зняття заборони на показ серіалу "Свати", а також скасувати заборону в’їзду в Україну Добронравову.
Як повідомлялося в УНН, у серпні російські актриси Олеся Железняк і Тетяна Кравченко, відомі за ролями у серіалі "Свати", планували виступити з гастролями в анексованому Криму.